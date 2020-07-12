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'dan 'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Ezeli rakipler ve transferde rakip olmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş'ı sarı-lacivertlilere kaptıran Aslan, rotayı yurt dışına çevirdi. , Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız isim için temaslarını sıklaştırmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren gelişme ise sosyal medyada paylaşılan Galatasaray formalı görüntü oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 12.7.2020 13:06 ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise 'na veda eden 'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan , tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Babel, Diagne, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Lemina, ve Sekidika ile yolların ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Öte yandan çalışmalarını da sürdüren , 'nin de peşinde olduğu isim için görüşmelerine devam ediyordu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve 'a geri dönecek olan hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Senagalli futbolcu, 'dan takım arkadaşı olan ve sarı-kırmızılı takımın listesinde olduğu iddia edilen Mahmoud Trezeguet ile olan fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflardaki detayı ise gündeme oturdu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

, kendisiyle birlikte Trezeguet'in formalı halini paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

'nin bu hareketi Trezeguet ile 'da yeniden buluşacağı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

İŞTE O PAYLAŞIM...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu
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