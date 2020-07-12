Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu

Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.
Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı.
Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı.
Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.
Babel, Diagne, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Lemina, Selçuk İnan ve Sekidika ile yolların ayrılması planlanıyor.
Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu isim için görüşmelerine devam ediyordu.
TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönecek olan Mbaye Diagne sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Senagalli futbolcu, Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mahmoud Trezeguet ile olan fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflardaki Galatasaray detayı ise gündeme oturdu.
Mbaye Diagne, kendisiyle birlikte Trezeguet'in Galatasaray formalı halini paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
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