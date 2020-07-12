Gençler nefes aldı

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek ateş hattından biraz olsun uzaklaştı. Ankara ekibine galibiyeti getiren golleriİzmir ekibinin tek sayısı ise 90. dakikada Alpaslan'dan geldi. Dört maç aradan sonra kazanan ve ligde kalma yolunda umutlarını arttıran Gençlerbirliği, puanını 36'ya yükseltti.G.BİRLİĞİ'NİN forveti Bogdan Stancu dün ağları havalandırıp gol sayısını 14'e çıkardı. Bir sezonda ilk kez 14 rakamına ulaşan 33 yaşındaki Rumen golcü, kariyer rekoru kırdı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.