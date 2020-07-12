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Gençler nefes aldı

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği, ’yi deplasmanda devirip 4 maç aradan sonra kazandı ve ligde kalma yolunda umutlarını arttırdı

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Gençler nefes aldı
Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek ateş hattından biraz olsun uzaklaştı. Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Giovanni Sio, 45+2. dakikada Bogdan Stancu ve 75. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti. İzmir ekibinin tek sayısı ise 90. dakikada Alpaslan'dan geldi. Dört maç aradan sonra kazanan ve ligde kalma yolunda umutlarını arttıran Gençlerbirliği, puanını 36'ya yükseltti. Pandemi sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe'nin ise yine yüzü gülmedi.

Stancu'dan kariyer rekoru
G.BİRLİĞİ'NİN forveti Bogdan Stancu dün ağları havalandırıp gol sayısını 14'e çıkardı. Bir sezonda ilk kez 14 rakamına ulaşan 33 yaşındaki Rumen golcü, kariyer rekoru kırdı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

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