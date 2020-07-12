Günün sorusu: TFF’nin yabancı kararı için ne düşünüyorsunuz

Kulüpler artık hazıra konmayı bıraksın...YABANCI futbolcuların ülkemize renk kattığı söyleniyor, bu doğru. Ama kulüplerimizi batırıp gidenler de var.Yerli oyuncuların fiyatlarının artacağı söyleniyor.Artık hazıra konmayı bıraksınlar. Yıllardır sırf taraftara şirinlik olsun diye yüzlerce yabancı isim transfer edildi. İz bırakıp giden iki elin parmakları kadardır. Sadece şunu eleştiriyorum,Federasyonun yabancı konusunda duruşu yokYENI sezonda Emre Belözoğlu'nun sadece F.Bahçe'yi değil TFF'yi de yöneteceğini düşünüyorum. Çünkü Emre, 10 Mayıs 2020'de Instagram'da Arda Turan ile yaptığı canlı söyleşide 2020-21 sezonunda sahada 8 yabancının olacağını, 3 Türk oyuncunun da zorunlu olarak oynatılacağını söyledi.TFF'nin yıllardır yabancı konusunda bir duruşu olamadı. Yabancı serbest bırakılmalı ama futbolun paydaşlarıyla ortak akıl içindegibi kriterler konmalı.Önce kulüpleri batıran kafa yapısı değişmeliKIMSE kulüplere yabancı oyuncuları silah zoru ile aldırmıyor. Asıl olarak bu sistemi, yani kulüpleri batıran kafa yapısını değiştirmeliyiz. 8 oyuncu hakkımız da olsa 10 milyon Euro'ya 35 yaşında oyuncu alırlar.ı.... Barcelona, 13-14 yaş grubunda 73 tane oyuncu aldı son olarak. Altyapıdan yetişip A takıma çıkanlar İspanya Milli Takımı'nda da oynuyor. Gerisini de başka kulüplere satıyorlar.Kısıtlama rekabetin bitmesi anlamına gelirFUTBOLUMUZU ileriye değil, daha da geriye götürecek bir karar. "Paralar dışarı gitmesin" deniyor ama sırf ay-yıldızlı pasaportu var diye biraz topa düzgün vurana yine milyonlarca Euro ödendiği unutuluyor. Kısıtlama, rekabetin de bitmesi demek.14 yabancılı dönemde, Türk oyuncuların yurt dışına gitmesinin temel nedeni de bu. Eskiden Türkiye'de öyle bir para kazanıyorlardı ki, yurt dışı akıllarına bile gelmiyordu.Geçen yıl düşürselerdi ne Ozan giderdi ne de Yusuf...YABANCI sayısını geçen yıl 8'e düşürselerdi ne G.Saray, Ozan'ı ne de Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı satamazdı. Zirveye oynayan takımlar için çok iyi yerli oyuncular, bu kadar borç yükü altındayken rekabet değil satış ve düzlüğe çıkış silahı.İmza attıkları kulüplerin şehirlerinde ev bile tutmadan otel odasında sezonu geçiren teknik adamlar mı dönüp altyapı ile ilgilenecek!Futbolumuz son 20 yıldır transfer çöplüğüne döndüGEREKSİZ yere çok fazla sayılara takıldık. Sayılara gelmeden önce yabancı transferinegetirilmesi taraftarıyım. İngiltere örneği gibi. Her önüne geleni alanlar yüzünden futbolumuz 20 yıldır transfer çöplüğüne döndü. Senin Türk çocuğun nasıl Milli Takım'da belli bir seviyede oynamadan o ligin içine giremiyorsa nasıl oluyor da birçok ülkeden oyuncular hiçbir kıstas olmadan bu ülkede top koşturabiliyor?