Günün sorusu: TFF’nin yabancı kararı için ne düşünüyorsunuz

Murat ÖZBOSTAN
Kulüpler artık hazıra konmayı bıraksın...
YABANCI futbolcuların ülkemize renk kattığı söyleniyor, bu doğru. Ama kulüplerimizi batırıp gidenler de var. Sahadaki yabancı sayısının düşürülmesi taraftarıyım.
Yerli oyuncuların fiyatlarının artacağı söyleniyor. O zaman kulüpler de daha çok yerli futbolcu yetiştirsin.
Artık hazıra konmayı bıraksınlar. Yıllardır sırf taraftara şirinlik olsun diye yüzlerce yabancı isim transfer edildi. İz bırakıp giden iki elin parmakları kadardır. Sadece şunu eleştiriyorum, bu karar 2020-21 sezonunda değil, 2021-22 sezonunda hayata geçmeli ve devamı gelmeliydi.
Levent TÜZEMEN
Federasyonun yabancı konusunda duruşu yok
YENI sezonda Emre Belözoğlu'nun sadece F.Bahçe'yi değil TFF'yi de yöneteceğini düşünüyorum. Çünkü Emre, 10 Mayıs 2020'de Instagram'da Arda Turan ile yaptığı canlı söyleşide 2020-21 sezonunda sahada 8 yabancının olacağını, 3 Türk oyuncunun da zorunlu olarak oynatılacağını söyledi. TFF'nin aldığı karara bakarsak demek ki başkan Nihat Özdemir değil, Emre Belözoğlu'ymuş.
TFF'nin yıllardır yabancı konusunda bir duruşu olamadı. Yabancı serbest bırakılmalı ama futbolun paydaşlarıyla ortak akıl içinde 'yaş, kalite, milli maç, yetenek'
gibi kriterler konmalı.
Sinan VARDAR
Önce kulüpleri batıran kafa yapısı değişmeli
KIMSE kulüplere yabancı oyuncuları silah zoru ile aldırmıyor. Asıl olarak bu sistemi, yani kulüpleri batıran kafa yapısını değiştirmeliyiz. 8 oyuncu hakkımız da olsa 10 milyon Euro'ya 35 yaşında oyuncu alırlar. Kısıtlamalar olmal
ı. Mesela 20 yaşına kadar istediğiniz kadar oyuncu alabilmelisiniz. 20-25 yaş arasında 4 tane, 25-30 yaş arasında 3 tane gibi
... Barcelona, 13-14 yaş grubunda 73 tane oyuncu aldı son olarak. Altyapıdan yetişip A takıma çıkanlar İspanya Milli Takımı'nda da oynuyor. Gerisini de başka kulüplere satıyorlar.
Gürcan BİLGİÇ
Kısıtlama rekabetin bitmesi anlamına gelir
FUTBOLUMUZU ileriye değil, daha da geriye götürecek bir karar. "Paralar dışarı gitmesin" deniyor ama sırf ay-yıldızlı pasaportu var diye biraz topa düzgün vurana yine milyonlarca Euro ödendiği unutuluyor. Kısıtlama, rekabetin de bitmesi demek. Daha iyi oyuncuyu, daha az paraya oynatma şansı olan kulüpler, bu kez kalitesiz yerli oyunculara başka takıma gitmesin diye çok para vermeye devam edecekler.
14 yabancılı dönemde, Türk oyuncuların yurt dışına gitmesinin temel nedeni de bu. Eskiden Türkiye'de öyle bir para kazanıyorlardı ki, yurt dışı akıllarına bile gelmiyordu.
Bülent TİMURLENK
Geçen yıl düşürselerdi ne Ozan giderdi ne de Yusuf...
YABANCI sayısını geçen yıl 8'e düşürselerdi ne G.Saray, Ozan'ı ne de Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı satamazdı. Zirveye oynayan takımlar için çok iyi yerli oyuncular, bu kadar borç yükü altındayken rekabet değil satış ve düzlüğe çıkış silahı. Süper Lig'de kendini geliştirmeyen, yabancı dil öğrenmeyen, aynı menajerlerden yerli futbolcu alan 10-15 teknik adam bu kararı alkışlamıştır.
İmza attıkları kulüplerin şehirlerinde ev bile tutmadan otel odasında sezonu geçiren teknik adamlar mı dönüp altyapı ile ilgilenecek!
Fatih DOĞAN
Futbolumuz son 20 yıldır transfer çöplüğüne döndü
GEREKSİZ yere çok fazla sayılara takıldık. Sayılara gelmeden önce yabancı transferine 'Bir standart'
getirilmesi taraftarıyım. İngiltere örneği gibi. Her önüne geleni alanlar yüzünden futbolumuz 20 yıldır transfer çöplüğüne döndü. Senin Türk çocuğun nasıl Milli Takım'da belli bir seviyede oynamadan o ligin içine giremiyorsa nasıl oluyor da birçok ülkeden oyuncular hiçbir kıstas olmadan bu ülkede top koşturabiliyor? Menajerlere ödenen fahiş fiyatları birebir yansıtırsanız altyapıdan yetişen Türk oyunculara teşvikleri yüksek tutarsanız zaten bu sorunlar çözülür.