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Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı

Hatayspor'un 1. Lig'in 33. haftasında 'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak 'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 20:23 Son Güncelleme: 12.7.2020 20:24 ABONE OL
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı

Hatayspor'un 1. Lig'in 33. haftasında 'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak 'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı

Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı

Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı

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Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
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