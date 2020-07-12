Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 12.7.2020 20:23Son Güncelleme: 12.7.2020 20:24ABONE OL
Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor.
Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.
Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.
Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.