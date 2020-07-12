Hocamızın arkasındayım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı hakkındakonuştu. "Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım" diyen Çebi şu mesajları verdi: "Kaç yabancı hakkımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Kafa karışıklığına gerek yok. Türk futbolu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemeyiz. Altyapı tesisleri için gerekli yatırımlar yapılmadıktan sonra sadece sayıyı değiştirerek futbolcu yetişmez. Yabancı sınırı yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir.BEŞIKTAŞ'IN eski yöneticisi Umut Güner hakkında, yönetim kuruluna seçilebilmek için 1997-1998 tarihleri arasında 1 yıl kulübün voleybol takımında oynamış gibi sahte belge düzenlediği gerekçesiyle "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Sami Kılıçoğlu "ihbar eden", Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Derneği "suçtan zarar gören", Umut Güner ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.