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Son dakika: karşısında ilk 11'de! 'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında?

Son dakika haberine göre ’nin genç yıldızı , bu akşam sarı lacivertli ekibin ilk 11’inde sahaya çıkacak. Ligin 32. Haftasında ’u konuk edecek Fenerbahçe’nin teknik direktörü ’ın zorlu mücadelede Ömer Faruk Beyaz’a şans vermesi bekleniyor. Kaptan Emre’nin isteğiyle A takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Ömer Faruk Beyaz, alt yaş kategorilerinde performansıyla taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu bir isim. Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 16:48 ABONE OL
Son dakika: Ömer Faruk Beyaz Sivasspor karşısında ilk 11'de! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe bu akşam evinde Sivasspor'u konuk edecek. Üst sıraları ilgilendiren kritik maç öncesi gelen son dakika haberi, Fenerbahçe taraftarını mutlu etti. Alt yaş kategorilerinin yıldız ismi Ömer Faruk Beyaz, bu akşam Sivasspor karşısında ilk 11'de olacak. Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

ÖMER FARUK BEYAZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'de ilk kez İttifak Holding Konyaspor deplasmanı maç kadrosuna dahil edilen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadıköy'de Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ve geçen hafta 1-1 kalınan Gençlerbirliği karşılaşmasının son anlarında oyuna girmişti.

Avrupa'daki kulüpler tarafından takip edilen Ömer Faruk Beyaz az süre alsa da yeteneğiyle beğeni topladı. Sosyal medyadaki taraftarlardan da büyük destek alan 16 yaşındaki genç yetenek son anda bir değişiklik olmazsa bugün ilk kez 11'de oynama heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ilk 11'e

ÖMER FARUK BEYAZ'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarlarının büyük beklentiler içerisinde olduğu 2003 doğumlu Ömer Faruk Beyaz alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

Bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da 14 maça çıkan Beyaz 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ömer Faruk'un alt yaş kategorilerindeki performansı:

U14 Ligi: 32 maç - 34 gol
U15 Ligi: 18 maç - 16 gol
U16 Ligi: 2 maç - 1 gol
U17 Ligi: 25 maç - 13 gol
U19 Ligi: 14 maç - 2 gol

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Son dakika: Ömer Faruk Beyaz Sivasspor karşısında ilk 11'de! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında?
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