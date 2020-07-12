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Son dakika... 'un kafilesi belli oldu

Son dakika... 'de Medipol Başakiehir ile şampiyonluk mücadelesi veren , Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a konuk olacak. 13 Temmuz Pazartesi akşamı oynanacak müsabaja öncesinde bordo-mavili takımın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 17:36 Son Güncelleme: 12.7.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika... Trabzonspor'un Denizli kafilesi belli oldu

Süper Lig'de lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde ikinci sırada olan Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Karadeniz temsilsici, kümede kalma savaşı veren rakibi ile oynayacağı müsabaka öncesinde kamp kafilesini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle: "Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 32. haftasında oynayacağımız Denizlispor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, HÜSEYİN TÜRKMEN, MANUEL DA COSTA, MANOEL MESSIAS, MAJID HOSSEINI
JOAO PEREIRA, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, SERKAN ASAN, FILIP NOVAK, ABDURRAHİM DURSUN, DOĞAN ERDOĞAN, TAHA TUNÇ, ABDULKADİR PARMAK, JOSE SOSA, BADOU NDIAYE, GUILHERME, BİLAL BAŞACIKOĞLU, ABDÜLKADİR ÖMÜR, ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH, CALEB EKUBAN, KORAY KILINÇ"

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Son dakika... Trabzonspor'un Denizli kafilesi belli oldu
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