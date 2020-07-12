Son dakika... Trabzonspor'un Denizli kafilesi belli oldu

Süper Lig'de lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde ikinci sırada olan Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.
Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Karadeniz temsilsici, kümede kalma savaşı veren rakibi ile oynayacağı müsabaka öncesinde kamp kafilesini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle: "Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 32. haftasında oynayacağımız Denizlispor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, HÜSEYİN TÜRKMEN, MANUEL DA COSTA, MANOEL MESSIAS, MAJID HOSSEINI
JOAO PEREIRA, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, SERKAN ASAN, FILIP NOVAK, ABDURRAHİM DURSUN, DOĞAN ERDOĞAN, TAHA TUNÇ, ABDULKADİR PARMAK, JOSE SOSA, BADOU NDIAYE, GUILHERME, BİLAL BAŞACIKOĞLU, ABDÜLKADİR ÖMÜR, ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH, CALEB EKUBAN, KORAY KILINÇ"