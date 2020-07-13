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’ta sıkıntı büyük

Zorlu maçı öncesi eksiklere Boateng de eklendi. Ganalı yıldız, aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle yok. Sakatlığı bulunan Burak, tedavileri süren Umut ve Ljajic’in yanı sıra kart cezalısı Atiba da forma giyemeyecek. Kadroya alınan Gökhan’ın ise oynama ihtimali düşük

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Beşiktaş’ta sıkıntı büyük

Son dakikada kazandığı Kasımpaşa maçıyla üçüncülük hedefini diri tutan Beşiktaş, bugün kümede kalma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşma öncesi eksikler nedeniyle sıkıntılı. Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın yanı sıra tedavileri süren Umut Nayir ve Adem Ljajic ile sarı kart cezalısı Atiba takımdaki yerini alamayacak. Kadroya dahil edilen Gökhan'ın ise oynama ihtimali düşük. Eksiklere, aşil tendonundaki problem nedeniyle Boateng'in eklenmesi teknik heyetin keyfini iyice kaçırdı.

VİDA SAHAYA, ROCO KULÜBEYE
Burak'ın yokluğunda Güven'e şans verecek olan Sergen Yalçın, forvet arkasında ise Boateng'in yerine Diaby'yi görevlendirecek. Gökhan Gönül'ün oynamaması durumunda yine Jeremain Lens sağ beke geçecek. Atiba'nın orta sahadaki görevini de Necip Uysal üstlenecek. Kayseri maçında oyuna sonradan giren, Kasımpaşa karşısında ise sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan N'Koudou'nun Malatya'da formasına kavuşması beklenirken stoperde Vida'nın dönüşüyle Roco yedek soyunacak.

GÖKHAN GÖNÜL 'BIRAKMAM' DEDİ
Dizindeki problem nedeniyle hafta boyunca antrenmana çıkmayan Gökhan Gönül, Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından Yeni Malatya maçının kadrosuna alındı. 35 yaşındaki oyuncunun Yalçın'a "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Ağrılarım olsa da oynayabilirim, takımı yalnız bırakmak istemiyorum" dediği öğrenildi. Kadroya dahil edilen tecrübeli sağ bekin son durumu bugün netlik kazanacak.

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Beşiktaş'ta 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Lens, N'Koudou, Caner, Elneny ve Vida…

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Beşiktaş’ta sıkıntı büyük
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