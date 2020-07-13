Fatih Terim'den o yıldıza şok! "Kendine takım bul"

Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düşen ve yaklaşık 50 milyon euroluk gelirden olacak olan Galatasaray'da bu durum gelecek sezon takım yapısını da etkileyecek. Yüksek maliyetli oyuncular ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, daha düşük maliyetli futbolcular ile yola devam etmek zorunda kalacak.
Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. Şu ana kadar Onyekuru, Andone ve Nagatomo ile yollar ayrıldı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in isim isim raporu...
FEGHOULI
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon euro ödüyor. Trabzonspor maçında kırmızı kartıyla büyük tepki çeken Feghouli'nin yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.
BELHANDA
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak yollarını ayıracak olan ve Arabistan ya da Katar'a gitmesi beklenen Belhanda'nın sarı-kırmızılı takıma bir yıllık maliyeti 3.6 milyon euro.
RADAMEL FALCAO
Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda beklediğini alamadı. Kolombiyalı oyuncu toplamda 19 maç kaçırdı. Maaşını ödeyecek bir takım bulunursa yolların ayrılması beklenmiyor. Falcao için River Plate devrede bulunuyor. Diğer seçenek ise MLS. Terim de kalan maçlarda oynayamayacağını duyurdu.
MARIO LEMINA
Galatasaray'da durumu en çok merak edilenler arasında Mario Lemina yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartları uygun olması durumunda Mario Lemina'nın yeniden kiralanmasına sıcak bakıyordu ancak yabancı sınırı sonrası bu plan rafa kalktı. Şu an veda daha yakın görünüyor. Fatih Terim de kalan maçlarda oynamasının zor olduğunu belirtti.
SELÇUK İNAN
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinde antrenör olarak yola devam edecek.
RYAN BABEL
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi ve Ajax'tan ayrıldı. Sarı kırmızılılar da kadroda düşünmüyor. Babel'in transfer haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.
MAICON
Futbol kariyerine 1.5 senedir Arabistan'da devam eden Maicon ile de yolların ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesi sona erecek, Al Nasr'da mutlu olan oyuncunun kariyerini yine aynı takımda şekillendirmesi bekleniyor.
MBAYE DIAGNE
Galatasaray'ın 13 milyon euroluk transfer sıkıntısı Mbaye Diagne'nin Club Brugge macerası da çalkantılarla geçti. Corona virüsü salgınıyla birlikte Çin'e transferi de gerçekleşmeyen Diagne geri dönmek istiyor ancak Fatih Terim kapıları kapalı tutuyor. Yeni sezon sürprizlere açık.
JEAN MICHAEL SERI
Galatasaray'da kalmak isteyenler kervanına katılan son isim Jean Michael Seri oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmek istediğini söyledi. Fulham'dan kiralanan satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Seri için teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcunun kalması fikrine sıcak baktığı ama kesinlikle bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın uygun şartların oluşması halinde Seri'yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Fulham ise kiralamaya sıcak bakmıyor, ayrılık daha yakın görünüyor.
JIMMY DURMAZ
Sezon başındaki transfer sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, teknik direktör Fatih Terim'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.
MARIANO
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam etmek istiyor. 33 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarındaki sürpriz performansıyla kontratının yenilenmesi sinyali verdi ancak hem sarı kırmızılılar genç ve potansiyelli bir sağ bek düşünüyor hem de Mariano aile planlamasını Brezilya'ya dönüş şeklinde oluşturdu.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan Şener Özbayraklı, hayalkırıklığı transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen döneminde alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterirdi. Yeni sezon için Fatih Terim yıldız isme takım bulması talimatını verdi.
MARTIN LINNES
Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan ancak ocak ayında yeniden kadroya dahil edilen ama performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Martin Linnes ezon sonunda "neşterden" nasibini alabilir. Sağ bek için yabancı transfer gelirse yollar ayrılacak.
MARCAO - LUYINDAMA
Savunma hattının liderleri Marcao ve Luyindama için sık sık teklifler alan ancak ayrılığa izin vermeyen sarı kırmızılılar için 10 milyon euro seviyesindeki teklifler her zaman satış opsiyonu olarak duruyor. Galatasaray Marcao için daha önce Serie A ekiplerinden 10 milyon euroluk teklif almış ancak geri çevirmişti. Luyindama için ise Premier Lig'den gelen 12-14 milyon euro seviyesindeki teklif oyuncunun sakatlanması nedeniyle gerçekleşmemişti. Luyindama sakatlıktan döndüğü için Marcao'dan bonservis gelmesi daha yakın görünüyor.