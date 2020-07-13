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'den o yıldıza şok! "Kendine takım bul"

'in 32. haftasında ligin son sırasında bulunan Ankaragücü'ne 1-0 kaybeden 'da, bardak taştı. , neredeyse tüm isimleri gözden çıkartırken sezon başında edilen yıldız futbolcuya da kendine takım bul dedi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:15 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:17 ABONE OL
Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düşen ve yaklaşık 50 milyon euroluk gelirden olacak olan 'da bu durum gelecek sezon takım yapısını da etkileyecek. Yüksek maliyetli oyuncular ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, daha düşük maliyetli futbolcular ile yola devam etmek zorunda kalacak.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. Şu ana kadar Onyekuru, Andone ve Nagatomo ile yollar ayrıldı. İşte 'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve 'in isim isim raporu...

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

FEGHOULI

ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon euro ödüyor. Trabzonspor maçında kırmızı kartıyla büyük tepki çeken Feghouli'nin yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

BELHANDA

ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden ile sezon sonunda kesin olarak yollarını ayıracak olan ve Arabistan ya da Katar'a gitmesi beklenen Belhanda'nın sarı-kırmızılı takıma bir yıllık maliyeti 3.6 milyon euro.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

RADAMEL FALCAO

sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda beklediğini alamadı. Kolombiyalı oyuncu toplamda 19 maç kaçırdı. Maaşını ödeyecek bir takım bulunursa yolların ayrılması beklenmiyor. Falcao için devrede bulunuyor. Diğer seçenek ise MLS. Terim de kalan maçlarda oynayamayacağını duyurdu.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

MARIO LEMINA

'da durumu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartları uygun olması durumunda Mario Lemina'nın yeniden kiralanmasına sıcak bakıyordu ancak yabancı sınırı sonrası bu plan rafa kalktı. Şu an veda daha yakın görünüyor. de kalan maçlarda oynamasının zor olduğunu belirtti.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

SELÇUK İNAN

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu yeni sezonda 'in ekibinde antrenör olarak yola devam edecek.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

RYAN BABEL

'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi ve Ajax'tan ayrıldı. Sarı kırmızılılar da kadroda düşünmüyor. Babel'in haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

MAICON

Futbol kariyerine 1.5 senedir Arabistan'da devam eden Maicon ile de yolların ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesi sona erecek, Al Nasr'da mutlu olan oyuncunun kariyerini yine aynı takımda şekillendirmesi bekleniyor.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

MBAYE DIAGNE

'ın 13 milyon euroluk sıkıntısı Mbaye Diagne'nin macerası da çalkantılarla geçti. Corona virüsü salgınıyla birlikte Çin'e transferi de gerçekleşmeyen Diagne geri dönmek istiyor ancak kapıları kapalı tutuyor. sürprizlere açık.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

JEAN MICHAEL SERI

'da kalmak isteyenler kervanına katılan son isim Jean Michael Seri oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmek istediğini söyledi. Fulham'dan kiralanan satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Seri için 'in de futbolcunun kalması fikrine sıcak baktığı ama kesinlikle bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın uygun şartların oluşması halinde Seri'yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Fulham ise kiralamaya sıcak bakmıyor, ayrılık daha yakın görünüyor.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

JIMMY DURMAZ

Sezon başındaki sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, 'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda 'da olmayacak.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

MARIANO

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon 'da devam etmek istiyor. 33 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarındaki sürpriz performansıyla kontratının yenilenmesi sinyali verdi ancak hem sarı kırmızılılar genç ve potansiyelli bir sağ bek düşünüyor hem de Mariano aile planlamasını Brezilya'ya dönüş şeklinde oluşturdu.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan , hayalkırıklığı transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen döneminde alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterirdi. için yıldız isme takım bulması talimatını verdi.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

MARTIN LINNES

'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan ancak ocak ayında yeniden kadroya dahil edilen ama performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Martin Linnes ezon sonunda "neşterden" nasibini alabilir. Sağ bek için yabancı gelirse yollar ayrılacak.

Fatih Terim'den o yıldıza şok! Kendine takım bul

MARCAO - LUYINDAMA

Savunma hattının liderleri Marcao ve Luyindama için sık sık teklifler alan ancak ayrılığa izin vermeyen sarı kırmızılılar için 10 milyon euro seviyesindeki teklifler her zaman satış opsiyonu olarak duruyor. Marcao için daha önce Serie A ekiplerinden 10 milyon euroluk teklif almış ancak geri çevirmişti. Luyindama için ise 'den gelen 12-14 milyon euro seviyesindeki teklif oyuncunun sakatlanması nedeniyle gerçekleşmemişti. Luyindama sakatlıktan döndüğü için Marcao'dan bonservis gelmesi daha yakın görünüyor.

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Fatih Terim'den o yıldıza şok! "Kendine takım bul"
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