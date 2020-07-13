Fatih Terim'den o yıldıza şok! "Kendine takım bul"

MARCAO - LUYINDAMA

Savunma hattının liderleri Marcao ve Luyindama için sık sık teklifler alan ancak ayrılığa izin vermeyen sarı kırmızılılar için 10 milyon euro seviyesindeki teklifler her zaman satış opsiyonu olarak duruyor. Galatasaray Marcao için daha önce Serie A ekiplerinden 10 milyon euroluk teklif almış ancak geri çevirmişti. Luyindama için ise Premier Lig'den gelen 12-14 milyon euro seviyesindeki teklif oyuncunun sakatlanması nedeniyle gerçekleşmemişti. Luyindama sakatlıktan döndüğü için Marcao'dan bonservis gelmesi daha yakın görünüyor.