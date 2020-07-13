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- maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve ...

'in 32'inci haftasında Ülker Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve sarı-lacivertliler Avrupa'ya gitme hayalini zora soktu. Karşılaşmanın ardından ise sezon sonunda Kanarya'ya transfer olacağı konuşulan , son düdüğün ardından soluğu Emre Belözoğlu'nun yanında aldı. İşte dikkat çeken o anlar...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 02:21 ABONE OL
Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

'in 32'inci haftasında sahasında Demir Grup 'a 2-1 yenilen , 3'üncülük şansını da kaybetmiş oldu.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

Kanarya'da 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup karşısında 62 dakika forma giydi ve tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak rekor kırdı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

, Demir Grup 'a yenilerek ligde 3 maç aradan sonra Kadıköy'de galip gelemedi.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

'un 'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ise dikkat çeken bir an yaşandı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

MERT HAKAN EMRE'NİN FORMASINI ALDI

Yeni sezonda F.Bahçe forması giyecek olan dün rakip olarak Kadıköy'deydi.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

25 yaşındaki orta saha, karşılaşma sonrası, sarı-lacivertli takıma transferinde büyük emeği olan ve gelecek sezon futbol direktörlüğü yapacak Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak aldı. İşte o anlar...

Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...
Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...
Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...
Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...
Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...
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