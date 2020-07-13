Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Emre Belözoğu ve Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'in 32'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, 3'üncülük şansını da kaybetmiş oldu.
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.
Kanarya'da 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi ve Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak rekor kırdı.
Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.
Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.
Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.
MERT HAKAN EMRE'NİN FORMASINI ALDI
Yeni sezonda F.Bahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş dün rakip olarak Kadıköy'deydi.
25 yaşındaki orta saha, karşılaşma sonrası, sarı-lacivertli takıma transferinde büyük emeği olan ve gelecek sezon futbol direktörlüğü yapacak Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak aldı. İşte o anlar...