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'de ilginç olay! 'tan kulübesine...

'in 32. haftasında ile 'de karşılaştı. Mücadele 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile noktalandı. Karşılaşmada tüm gözler, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek olan 'ın üzerindeydi. Maçın bir anında ise yaşananlar oldukça dikkat çekti. İşte 'ın maç içinde Fenerbahçe kulübesine dönüp söyledikleri...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:32 Son Güncelleme: 13.7.2020 09:35 ABONE OL
Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

'in 32. haftasında evinde 'u konuk etti. yönetimindeki sarı lacivertli ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

aldığı bu yenilgi ile 'de 3. olma ihtimalini de matematiksel olarak kaybetti. Fenerbahçe, yönetiminde 'de ilk kez kaybetti. Mücadelede bir görüntü ise oldukça dikkat çekti.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

'un parlayan yıldızı 'ın ile anlaştığı gündeme gelmişti.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Dün akşam tüm gözler 'de 25 yaşındaki yıldızın üzerindeydi.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

teknik sorumlusu ile 'ın samimi görüntüsü dikkat çekti.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Sarı lacivertli ekibe karşı güzel bir performans gösteren genç futbolcunun saha içinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında yedek kulübesine dönüp bir şeyler söylemesi kameralara yansıdı.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Konuyla ilgili eski milli futbolcu ve yorumcu , maç sonrasında Spor ekranlarında katıldığı programda gördüklerini anlattı.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

; Tolgay Kılınç'a bir girdi, sonra döndü bir de 'a girdi ilk yarıda. Kalktı, topla olmuyorsa dedi ki başlayayım ısırmaya.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

eğer kamera açısı beni yanıltmıyorsa kafayı kaldırıp kulübesine doğru, 'ye doğru muhtemelen, 'abi noluyor ya' falan dedi.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Orayı göremiyoruz tabii tam olarak. Dudağından okuduğum böyle geldi bana. Tolgay kendince hesap soruyor, yazıldı çizildi tabii 'ye gelecek ihtimalleri var.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Aynı mevkiinin oyuncuları. Tolgay böyle yapınca ne yaptı bir döndü diğer tarafa attı rakibini, ne yaptı kalitesiyle dayadı sırtını geçti rakibini.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Böyle olmaz! Bu adil değil. Var futbolun içinde sertlik rahatsız etmek ısırmak vs. ama bu zihniyetle değil" açıklamalarında bulundu.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

"İNANMAYANLARA SELAM OLSUN!"

Maç sonu konuşan şunları söyledi: 'İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince 'de bunlar olur. Üzerimize geldiler. Dışarıdan gelenlere değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun.

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

İki hafta kaldı ligin bitimine. Bu takımı getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz. Bizim için önemli bir maçı kazandık. Bu iki haftayı tamamlayıp takımı en üst sırada bırakır sonra önümüze bakarız.' (Milliyet)

Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

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Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...
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