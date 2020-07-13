Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk etti. Tahir Karapınar yönetimindeki sarı lacivertli ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe aldığı bu yenilgi ile Süper Lig'de 3. olma ihtimalini de matematiksel olarak kaybetti. Fenerbahçe, Tahir Karapınar yönetiminde Kadıköy'de ilk kez kaybetti. Mücadelede bir görüntü ise oldukça dikkat çekti.
Sarı lacivertli ekibe karşı güzel bir performans gösteren genç futbolcunun saha içinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında Fenerbahçe yedek kulübesine dönüp bir şeyler söylemesi kameralara yansıdı.
Konuyla ilgili eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, maç sonrasında TRT Spor ekranlarında katıldığı programda gördüklerini anlattı.
Tümer Metin; Tolgay Emre Kılınç'a bir girdi, sonra döndü bir de Mert Hakan'a girdi ilk yarıda. Kalktı, topla olmuyorsa dedi ki başlayayım ısırmaya.
Mert Hakan eğer kamera açısı beni yanıltmıyorsa kafayı kaldırıp Fenerbahçe kulübesine doğru, Emre'ye doğru muhtemelen, 'abi noluyor ya' falan dedi.
Orayı göremiyoruz tabii tam olarak. Dudağından okuduğum böyle geldi bana. Tolgay kendince hesap soruyor, Mert Hakan yazıldı çizildi tabii Fenerbahçe'ye gelecek ihtimalleri var.
Aynı mevkiinin oyuncuları. Tolgay böyle yapınca Mert Hakan ne yaptı bir döndü diğer tarafa attı rakibini, Emre ne yaptı kalitesiyle dayadı sırtını geçti rakibini.
Böyle olmaz! Bu adil değil. Var futbolun içinde sertlik rahatsız etmek ısırmak vs. ama bu zihniyetle değil" açıklamalarında bulundu.
"İNANMAYANLARA SELAM OLSUN!"
Maç sonu konuşan Mert Hakan şunları söyledi: 'İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk.
Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler. Dışarıdan gelenlere değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun.
İki hafta kaldı ligin bitimine. Bu takımı getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz. Bizim için önemli bir maçı kazandık. Bu iki haftayı tamamlayıp takımı en üst sırada bırakır sonra önümüze bakarız.' (Milliyet)