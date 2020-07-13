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'a Southampton sürprizi!

'in 35. haftasında sahasında Southampton'un ağırlayan , uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 'ın bu beraberlikle 4 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 00:31 ABONE OL
Manchester United'a Southampton sürprizi!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United evinde Southampton ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmayı son dakikalara kadar önde götüren Kırmızı Şeytanlar, 90+6'da yediği golle önemli bir fırsatı tepti. Manchester United'ın golleri 20'de Rashford ve 23. dakikada Martial'ın ayağından geldi.

Southampton'ın golleri ise 12. dakikada Stuart Armstrong ve 90+6'da Michael Obafemi'den geldi.

Manchester United bu sonucun ardından 59 puanla 5. sıradaki yerini korudu ve 3. sıraya çıkma şansını bu hafta tepmiş oldu. Southampton ise 45 puanla 12 sırada kaldı.

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Manchester United'a Southampton sürprizi!
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