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'nin kardeşi kurşunlanarak hayatını kaybetti!

ekiplerinden Tottenham forması giyen büyük bir şok yaşadı. Yıldız futbolcunun kendisi gibi futbolcu olan kardeşi , kurşunlanarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:44 ABONE OL
Serge Aurier'nin kardeşi kurşunlanarak hayatını kaybetti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Serge Aurier'nin kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi Christopher Aurier uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Fransız basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberlere göre olay sabah saat 5 sularında Toulouse'da meydana geldi. İki el ateş edilen Christopher Aurier, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan Christopher Aurier'nin de futbolcu olduğu ve Toulouse Rodeo adlı amatör lig takımında forma giydiği bildirildi.

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Serge Aurier'nin kardeşi kurşunlanarak hayatını kaybetti!
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