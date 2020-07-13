Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi

Aslında Sivasspor için söylenecek çok şey var. Pandemiden sonra bir dağılmasalar belki de son birkaç haftaya şampiyon adaylarından biri olarak girebilirlerdi. Ancak içeride-dışarıda anlamsız puanlar kaybettiler. Ama hala Trabzonspor'un ceza alması durumunda Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama şansları var. Hakem Ali Palabıyık kusursuza yakın bir maç yönetti. Sakin, kibar. Verdiği penaltı da zaten hiçbir tartışma götürmeyecek bir penaltı.