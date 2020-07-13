Tek ‘Beyaz’ sayfa Ömer Faruk!

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a karşı çıkan
Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir maça Demir Grup Sivasspor karşısında 11'de çıktı.
Böylece 16 yaş 317 günle Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde ilk 11'de forma giyen en genç oyuncusu oldu.
62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Ömer Faruk, %87 isabetli pas, %50 ikili mücadele başarısı (5/10) yakaladı.
TOLGAY VE FALETTE SAKATLANDI
F.Bahçe'de
Tolgay Arslan 63. dakikada, Falette ise 84. dakikada sakatlandı. İki futbolcu da oyuna devam edemedi. Falette'in kenara gelmesinin ardından geri dörtlüde savunma orijinli oyuncu kalmadı. Ozan'ın yanında Gustavo görev yaptı.