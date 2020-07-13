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Wesley futbola dönüyor!

'de forması giyen Hollandalı efsane 'in futbola dönmeye hazırlandığı ifade edildi. basınında yer alan habere göre, yıldız isim önce amatör bir kulüp olan ile antrenmana çıkıp kendini deneyecek, performansından memnun kalması durumunda ise Utrecht'e imza atacak.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 16:01 Son Güncelleme: 13.7.2020 16:05 ABONE OL
Wesley Sneijder futbola dönüyor!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve teknik direktörlüğe başlayacağı konuşulan Wesley Sneijder'den sürpriz bir karar geldi.

Hollandalı efsanenin futbola geri dönmeye hazırlandığı ve Utrecht kulübü ile görüşmeler yaptığı ifade edildi.

KENDİSİNİ TEST EDECEK!
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz aylarda veda ettiği futbola yeniden başlamaya hazırlanan Sneijder'in Utrecht'e imza atmadan önce kendisini test etmek için amatör bir takım olan DHSC ile antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

27 Temmuz'da idmanlara başlayacak olan Sneijder göstereceği performansa göre karar verecek.

(Sneijder futbolu bıraktıktan sonra aldığı fazla kilolarla dikkat çekmişti)

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Wesley Sneijder futbola dönüyor!
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