Başakşehir cepten yedi!

Okan Buruk'un ekibinin ligdeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdiGolle açıldı maç… 3. dakikada konuk takımın kazandığı penaltı ve sonrasında gelen gol ilehissi yayıldı… Ancak görüldü ki Okan Buruk'un talebelerinin öyle bir niyeti yok… H20'de Miya, 28'de Ömer Ali Şahiner ve 45+1'de yine Miya sahne alıp maçın gidişatını bir anda değiştirdi. İlk yarıda topu rakibine bırakan Başakşehir bu kez oyunu yönetme stiline yönelirkenMaçın gidişatı da haliyle değişti. 70'te Demba Ba kaleyi buldu ardından da 77'de Elia'nın golü yeniden dengeyi getirdi maça. SkubicBaşakşehir'i 85'te gafil avlarkenMAÇIN hakem üçlüsü dün akşam üçüncü kez dalya yaptı… Orta hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, birlikte 300. maçlarını yönettiler. Üçlü olarak ilk kez 2009 yılında Madeira-Zenit maçında sahne alan hakemler, dün kritik maçta yine birlikte görev aldılar.KONYASPOR'UN 2 golünü kaydeden maçın yıldızlarından Miya takım gibi oynayarak başarıya ulaştıklarını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Miya, "Olağanüstü oynadık. Hafta boyunca rakibi ezberledik. Anlamlı bir galibiyet oldu. Bize olan güveni boşa çıkarmadık" ifadelerini kullandı.Lider Başakşehir, maçın daha 3. dakikasında penaltı kazandı. Visca'nın kornerinde Epureanu'nun kafa vuruşu Miya'nın eline çarparken hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi., Başakşehir'e karşı oynadığı ilk maçı 2007 yılının ekim ayında 3-2 kazanırken sonrasında galibiyet yüzü görememişti.Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde kalmak için çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Korkmaz, "İlk yarıdaki oyun çok iyi bir oyundu. Kazanmak önemliydi.diye konuştu.