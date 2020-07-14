Başakşehir cepten yedi!

Okan Buruk'un ekibinin ligdeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Golle açıldı maç… 3. dakikada konuk takımın kazandığı penaltı ve sonrasında gelen gol ile 'Başakşehir maçı artık bırakmaz'
hissi yayıldı… Ancak görüldü ki Okan Buruk'un talebelerinin öyle bir niyeti yok… Hücum ile savunma bloğu arasında geniş bir boşluk olurken kanatlardaki etkili ikili kullanılamadı.
20'de Miya, 28'de Ömer Ali Şahiner ve 45+1'de yine Miya sahne alıp maçın gidişatını bir anda değiştirdi. İlk yarıda topu rakibine bırakan Başakşehir bu kez oyunu yönetme stiline yönelirken Visca topla daha çok buluştu, Demba Ba daha çok pasa katıldı, iki bek orta sahaya desteğe geldi.
Maçın gidişatı da haliyle değişti. 70'te Demba Ba kaleyi buldu ardından da 77'de Elia'nın golü yeniden dengeyi getirdi maça. Skubic 'gol arayan'
Başakşehir'i 85'te gafil avlarken Denizli-Trabzon maçından gelen haber Okan Buruk'un yüzüne yeniden kan gelmesine neden oldu.
HAKEM ÜÇLÜSÜ 300. MAÇLARINI YÖNETTİLER
MAÇIN hakem üçlüsü dün akşam üçüncü kez dalya yaptı… Orta hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, birlikte 300. maçlarını yönettiler. Üçlü olarak ilk kez 2009 yılında Madeira-Zenit maçında sahne alan hakemler, dün kritik maçta yine birlikte görev aldılar.
MİYA: OLAĞANÜSTÜ BİR GALİBİYET ALDIK
KONYASPOR'UN 2 golünü kaydeden maçın yıldızlarından Miya takım gibi oynayarak başarıya ulaştıklarını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Miya, "Olağanüstü oynadık. Hafta boyunca rakibi ezberledik. Anlamlı bir galibiyet oldu. Bize olan güveni boşa çıkarmadık" ifadelerini kullandı.
M.BAŞAKŞEHİR PENALTIYLA BAŞLADI
Lider Başakşehir, maçın daha 3. dakikasında penaltı kazandı. Visca'nın kornerinde Epureanu'nun kafa vuruşu Miya'nın eline çarparken hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi.
13 YIL SONRA GELEN ZAFER
KONYASPOR
, Başakşehir'e karşı oynadığı ilk maçı 2007 yılının ekim ayında 3-2 kazanırken sonrasında galibiyet yüzü görememişti. Düne kadar 16 maçta 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, dün 13 yıl sonra galibiyeti hatırladı.
KORKMAZ: BU KEZ GOLLERİ ATTIK
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde kalmak için çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Korkmaz, "İlk yarıdaki oyun çok iyi bir oyundu. Kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Diğer maçlarda çok pozisyona girip atamıyorduk, bu sefer attık"
diye konuştu.