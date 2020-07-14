Kayseri’ye yaramadı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, 32. haftayı küme düşme hattında kapattı. Konuk ekibin daha etkili başladığı maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Gaziantep 62'de Maxim'in harika golü ile 1-0 öne geçti., 87'de de Diego'nun rakibine sert hareketten atılmasıyla sahada 9 kişi kaldı. Uzatma dakikalarında Kravets kafa vuruşuyla Kayserispor'a 1 puanı getiren golü attı ancak sarı-kırmızılılar küme düşme potasından kurtulamadı. Kayserispor gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak, son maçını da sahasında Trabzonspor ile oynayacak.Mücadeledeiptal edildi.Geçen sezon çalıştırdığı Kayserispor karşısına Gaziantep FK teknik direktörü olarak çıkan Marius Sumudica, eski takımına karşı gol sevincini abartınca gerginlik yaşandı. Maxim'in golünün ardından Kayserispor yöneticilerine doğru sevinen Sumudica tepki aldı. Rumen hoca bunun üzerine özür diledi ve ortam yatıştı.Kayserispor, Gaziantep karşısında aldığı beraberlik ile iç sahada yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.