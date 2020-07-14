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Kayseri’ye yaramadı

Sarı-kırmızılı ekip, evinde 9 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK karşısında 1 puanı Kravets’in 90+2’de attığı golle aldı ancak düşme potasından kurtulamadı

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Kayseri’ye yaramadı
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, 32. haftayı küme düşme hattında kapattı. Konuk ekibin daha etkili başladığı maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Gaziantep 62'de Maxim'in harika golü ile 1-0 öne geçti. 73'te rakibine tekme atan Mensah'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kayserispor, 87'de de Diego'nun rakibine sert hareketten atılmasıyla sahada 9 kişi kaldı. Uzatma dakikalarında Kravets kafa vuruşuyla Kayserispor'a 1 puanı getiren golü attı ancak sarı-kırmızılılar küme düşme potasından kurtulamadı. Kayserispor gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak, son maçını da sahasında Trabzonspor ile oynayacak.
Mücadelede Kayserispor'un 1 penaltısı ve 1 golü ile konuk ekibin 1 golü VAR'ın ofsayt tespiti ile iptal edildi.

SUMUDİCA'NIN SEVİNCİ GERGİNLİK YARATTI
Geçen sezon çalıştırdığı Kayserispor karşısına Gaziantep FK teknik direktörü olarak çıkan Marius Sumudica, eski takımına karşı gol sevincini abartınca gerginlik yaşandı. Maxim'in golünün ardından Kayserispor yöneticilerine doğru sevinen Sumudica tepki aldı. Rumen hoca bunun üzerine özür diledi ve ortam yatıştı.

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Kayserispor, Gaziantep karşısında aldığı beraberlik ile iç sahada yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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Kayseri’ye yaramadı
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