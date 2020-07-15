9 maçta havlu attı

Sezona başladığı Trabzonspor'la yolları ikinci yarının başında ayrılan Ünal Karaman, Çaykur Rizespor'a imza atmıştı. Ancak buradaki macerası da 9 maç sürdü. Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet
alan 54 yaşındaki hoca, Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri son maçın ardından istifasını yönetime verdi. Yeşil-mavili kulüp, "Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz"
açıklamasını yaptı. Kümede kalmaya çalışan Rizespor son iki maça Mehmet Ali Karaca ile çıkacak.