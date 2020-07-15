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’dan canlı yayında açıklaması! Müjdeyi verdi

Dün akşam Survivor 2020’de final heyecanı yaşanırken, programın yapımcısı Hollanda kulübü ile ilgili müjdeyi verdi. Ilıcalı canlı yayında, ''Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 09:52 ABONE OL
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Fortuna Sittard açıklaması! Müjdeyi verdi

Dün akşam sevilen yarışma programı Survivor 2020'de final heyecanı yaşandı. Futbola ilgisiyle de bilinen Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan 'ı satın alacağına ilişkin dedikodularla ilgili canlı yayında ilk kez açıklama yaptı. ilk kez yaptığı açıklamada "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözlerini kullandı.

TAKİPÇİSİ 2 KAT ARTTI

Öte yandan Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı sosyal medyadan takip etme çağrısında bulundu. Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı.

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Fortuna Sittard açıklaması! Müjdeyi verdi

Kulüp başkanı bir Türk

Hollanda'nın Sittard ilinde kurulan , Hollanda Birinci Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamayan Hollanda Ligi'nde normal şartlarda küme düşmesi gereken ama sezon tamamlanamadığı için ligde kalan Fortuna Sittard'ın kulüp başkanı da bir Türk. Özgür Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı takım, gelecek sezonda da Eredivisie'de mücadele edecek.

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Fortuna Sittard açıklaması! Müjdeyi verdi

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Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Fortuna Sittard açıklaması! Müjdeyi verdi
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