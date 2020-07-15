Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Fortuna Sittard açıklaması! Müjdeyi verdi

Dün akşam sevilen yarışma programı Survivor 2020'de final heyecanı yaşandı. Futbola ilgisiyle de bilinen Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Fortuna Sittard'ı satın alacağına ilişkin dedikodularla ilgili canlı yayında ilk kez açıklama yaptı. Acun Ilıcalı ilk kez yaptığı açıklamada "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözlerini kullandı.

TAKİPÇİSİ 2 KAT ARTTI

Öte yandan Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı sosyal medyadan takip etme çağrısında bulundu. Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı.