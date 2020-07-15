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Dünya yıldızı isim 'ye!

Önümüzdeki yıl mutlaka şampiyon olmayı hedefleyen , transferde de adımlarını buna göre atıyor. Takımı baştan aşağı yenilemesi beklenen sarı-lacivertliler, stoper, sol bek, kanatlar ve forvet bölgesine kaliteli transferler yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'ye bu doğrultuda büyük bir müjde de geldi. 'un yıldızı Kanarya'ya önerildi. Transferde küçük pürüzler kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 08:10 Son Güncelleme: 15.7.2020 08:11 ABONE OL
Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

Son iki sezondur hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerahçe, 2020-21 öncesi harekatını sürdürüyor.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

'un yıldızı Mert Hakan Yandaş ile anlaşan ve birçok ismi listesine alan sarı-lacivertliler, bu kez 'un tecrübeli yıldızı için temaslara başladı.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerler aracılığıyla Kanarya'ya önerildiği ortaya çıktı.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

PAZARLIK SÜRÜYOR

Arnavut asıllı İsviçreli futbolcunun yıllık ücret konusunda 3 milyon euro talep ettiği, 'nin ise 2 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

Shaqiri'nin 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'un bu oyuncunun satışı konusunda sorun çıkarmayacağı belirtilirken, kısa süre içinde sözleşmenin karşılıklı feshedilebileceği de iddia edildi.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

İkinci yılına girdiği 'da bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, yalnızca 8 resmi maçta oynadı.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

BONSERVİS BEDELLERİ 58.5 MİLYON EURO!

Kariyerinde 5 farklı takımın formasını giyen Shaqiri'nin bonservislerine toplam 58 milyon 500 bin euro ödendi.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

Basel'den 'e 11.8 milyon euro'ya giden yıldız futbolcu, Alman ekibinden Inter'e 15 milyon, buradan da 'ye 17 milyon euro bedelle imza attı. 28 yaşındaki yıldız, 'a da 14.7 milyon euro bedelle geçti.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

363 MAÇ 65 GOL 68 ASİST

Shaqiri, profesyonel kariyerinde oynadığı 5 takımla 363 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 65 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 68 de asist yaptı. Kariyerinde 1 kırmızı kart gören 44 kez de sarardı. (Fotomaç)

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

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Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!
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