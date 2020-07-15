Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin istediği Muhammed Kudus Ajax'la imzaladı

'nin istediği Ajax'la imzaladı

'nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan , Ajax ile anlaşma sağladı. ekibinin oyuncu için 9 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 20:12 Son Güncelleme: 15.7.2020 20:13 ABONE OL
Fenerbahçe'nin istediği Muhammed Kudus Ajax'la imzaladı

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumunda bulunan Muhamed Kudüs, Ajax ile anlaşma sağladı. Hollanda Ligi ekibinin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı genç yıldız adayı için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Muhammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 birincisi şampiyonu Cemal Can Canseven mi, Barış Murat Yağcı mı oldu?
Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
Son dakika haberi: 15 Temmuz gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geliyor...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?
LGS sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika LGS sonuçları açıklaması! Tercih kılavuzu burada...
Peygamber efendimize hakaret etmişti! Alçak paylaşıma gözaltı
Son dakika haberi: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Hatay'da mide bulandıran olay; gözaltına alındı...
Serenay Sarıkaya çılgına döndü! Serenay Sarıkaya o iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin istediği Muhammed Kudus Ajax'la imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA