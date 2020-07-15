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'a Muslera yerine 'in yıldızı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından düşüşe geçen , maçında Muslera'yı da kaybetmişti. Yıldız kalecinin sakatlanmasının ardından maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, ilk olarak kaleye güvenilir bir isim etmek istiyor. Aslan, Başakşehirli ve 'u listede tutsa da sürpriz bir isim bir anda ilk hedef haline geldi. Ancak transferde daha avantajlı. İşte o isim ve nedeni...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 08:34 Son Güncelleme: 15.7.2020 08:35 ABONE OL
Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

Muslera'nın sakatlığı sonrası gelecek sezonun devre arasına kadar kaleyi emanet edecek bir isim arayan 'da, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

Başakşehirli ve isimlerini de listesinde tutan sarı-kırmızılılar, ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Lung'u, bonservis bedeli olmayacağı için önceliğe aldı.

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

Hatta A takım direktörü Şükrü Hanedar'ın, şu an bir menajeri bulunmayan Lung'u arayıp sezon sonu görüşme talebini ilettiği bildirildi.

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ BULUNUYOR

Lung'un da "Şu an 'un ligde kalmasına odaklandım. Sezon bitince konuşalım" cevabı verdiği kaydedildi.

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

Öte yandan 1.89 boyundaki kaleciye 'ın da ilgisi olduğu biliniyor. Bu durum ise Lung için büyük handikap...

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

Çünkü siyah-beyazlılar, Rumen futbolcuya sürekli 11'de oynama sözü veriyor, 'da ise Muslera'nın iyileşmesi sonrası yedeğe çekilebilme ihtimali çok yüksek.

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

Bu arada Rumen kaleciyi 'ye getiren eski hocası Sumudica da Lung için "Onu isteyen takımlar arasında 'ın yanı sıra da var" demişti.

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

LİGİN EN ÇOK KURTARIŞ YAPANI

Özellikle 30. haftadaki maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Lung, 'in en çok kurtarış yapan kalecisi durumunda. Tecrübeli file bekçisi bu sezon %69 kurtarış ortalaması tutturdu. (Fotomaç)

Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!

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Galatasaray'a Muslera yerine Süper Lig'in yıldızı!
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