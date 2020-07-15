Kampanya için mutlu değilim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Çebi'nin satır başları şöyle:Destek kampanyasında piyango çekilişi yapılacak, 'Bırakmam Seni' tişörtleri çıkacak. Ağustos'un 9-10'u gibi TV yayınımız olacak. Taraftarın katkısının daha çok olmasını bekliyorduk, çok mutlu değiliz. Şu ana kadar iş adamlarımızdan destek göremedik.Deniz tarafındaki ikiz kulelerimiz var. İş adamlarına mektup gönderiyoruz. Orada platin, altın, bronz gibi yerler ayırarak ömür boyu kalacak şekilde isimlerini yazacağız.Sergen hoca kalmak istiyor ve başarılı olduğu sürece kalacaktır. Geleceğini çok parlak görüyorum.Dorukhan hak ettiğini tabii ki alacak. Oğuzhan, 'Kendimi toparlayayım" dedi ve gitti. Toparladıysa geri gelir. İkisi de Beşiktaş'ta geleceği olan çocuklar ama zorla güzellik olmaz.Bütçemiz 35 milyon Euro olacak. Çok güzel kontratlı oyuncular var, gitmek istemiyorlar.