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Kane yıldızlaştı deplasmanda kazandı! 1-3 Tottenham (MAÇ )

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, Kane'in 2 gol attığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Tottenham bu sonucun ardından puanını 55 yaparken, ev sahibi ise 43 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:24 ABONE OL
Kane yıldızlaştı Tottenham deplasmanda kazandı! Newcastle United 1-3 Tottenham MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Tottenham, Newcastle United'a konuk oldu. Mücadeleden Mourinho'nun öğrencileri 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Tottenham ilk yarıyı Son'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Ev sahibi, Ritchie ile durumu 1-1 yaptı.

Son yarım saatte sahneye çıkan yıldız golcü Kane, önce 62'de sonra 90'da fileleri havalandırdı ve takımına 3 puanı getirdi.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Tottenham, puanını 55'e yükseltirken, Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

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Kane yıldızlaştı Tottenham deplasmanda kazandı! Newcastle United 1-3 Tottenham (MAÇ SONUCU)
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