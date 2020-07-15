Kane yıldızlaştı Tottenham deplasmanda kazandı! Newcastle United 1-3 Tottenham (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Tottenham, Newcastle United'a konuk oldu. Mücadeleden Mourinho'nun öğrencileri 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Tottenham ilk yarıyı Son'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Ev sahibi, Ritchie ile durumu 1-1 yaptı.
Son yarım saatte sahneye çıkan yıldız golcü Kane, önce 62'de sonra 90'da fileleri havalandırdı ve takımına 3 puanı getirdi.
Sahadan 3-1 galip ayrılan Tottenham, puanını 55'e yükseltirken, Newcastle United ise 43 puanda kaldı.Manchester City evinde kazandı! Manchester City 2-1 Bournemouth (MAÇ SONUCU)