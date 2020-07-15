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Kiralık hüsran!

7 oyuncunun 'a faturası 16 milyon Euro, katkıları ise 6 gol ve 10 asist oldu. Nzonzi ve 'la devre arası yollar ayrılırken, Andone ile Lemina hep sakattı. Saracchi savunmada güven vermedi, Henry Onyekuru ise en kritik süreçte ayrıldı. Seri, Fenerbahçe derbisi dışında beklentileri karşılayamadı!

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Kiralık hüsran!
FİNANSAL FAİR PLAY'E TAKILDILAR
Geçen yaz Fernando dışında oyuncu satışı yapamayan Galatasaray, Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Finansal Fair Play'e (FFP) takıldı. Satmadan, bonservisli oyuncu alamayan, sarı-kırmızılılar çözümü kiralamada buldu, ancak sonuç hüsran oldu... Fulham'dan Seri, Roma'dan Nzonzi, Brighton'dan Andone, Celta Vigo'dan Emre Mor ve Southampton'dan Lemina sezon başında, Leipzig'den Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru devre arasında kiralandı.

TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEDİ!
Bu 7 futbolcu için kiralama bedelleri ve yıllık ücretleri ile birlikte kasasından 16 milyon Euro çıkan Galatasaray, sadece 6 gol ve 10 asist katkısı alabildi. Hayal kırıklığı yaratan Nzonzi ve Emre Mor'la devre arası yollar ayrılırken Andone ve Lemina sakatlık problemi yaşadı. Saracchi savunmada hiç güven vermezken, Onyekuru ise en kritik süreçte takımdan ayrıldı ve kulübüne geri döndü. Seri de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisi dışında 4.3 milyon Euro'luk maliyetinin hakkını vermedi. Kiralık sayısı fazla olan Galatasaray'da pandemi döneminde maaşlar da zamanında ödenmeyince motivasyon düştü. Kötü sonuçların ardından Aslan yarışa havlu attı.

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