Artık forma yok

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Sakatlıklarıyla bezdiren Lemina ve Falcao'nun üstü çizildi. Ligin kalan 2 haftasında hazır hale gelse bile kadroya alınmayacak olan iki futbolcu, yeni sezonun planlamasında da düşünülmüyor

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
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Sezon boyunca birçok kritik maçta takımı yalnız bırakan müzmin sakatlar Mario Lemina ve Radamel Falcao sabırları taşırdı. Teknik direktör Fatih Terim, hazır hale gelseler bile son 2 hafta Lemina- Falcao ikilisine görev vermeyecek. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok gibi Terim'in çalışma kültürüne uymayan Lemina ile Falcao yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmüyor.
Southampton'dan kiralanan Lemina'nın sözleşmesinde yazan 16 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Gabonlu yıldız için yeni teklif yapmayacak. Falcao için ise menajerlere, "Takım bulun" mesajı iletildi.

Bonuslarla birlikte 5.9 milyon Euro alan Falcao, bitmeyen sakatlıkları yüzünden 19 maç kaçırdı.

5 maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lemina, tam 16 karşılaşmada sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadı.

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