Artık forma yok

Sezon boyunca birçok kritik maçta takımı yalnız bırakan müzmin sakatlar Mario Lemina ve Radamel Falcao sabırları taşırdı.Serdar Aziz ve Eren Derdiyok gibi Terim'in çalışma kültürüne uymayan Lemina ile Falcao yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmüyor.Southampton'dan kiralanan Lemina'nın sözleşmesinde yazan 16 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, Gabonlu yıldız için yeni teklif yapmayacak.Bonuslarla birlikte 5.9 milyon Euro alan Falcao, bitmeyen sakatlıkları yüzünden 19 maç kaçırdı.5 maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lemina, tam 16 karşılaşmada sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadı.