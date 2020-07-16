Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Berkan İsmail Kutlu'dan Alanyaspor'a 4 yıllık imza

'dan 'a 4 yıllık imza

ekiplerinden , ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. İmza sonrası konuşan Kutlu, "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 15:19 ABONE OL
Berkan İsmail Kutlu'dan Alanyaspor'a 4 yıllık imza

Aytemiz Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Genç orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyasporumuz için, hem de kendi kariyeri için inşallah başarılı olacaktır" dedi.

Berkan İsmail Kutlu ise "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları açıklandı! 2020 Liselere Geçiş Sistemi sınavı LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? MEB sonuç ekranı
LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için MEB tercih kılavuzu yayınlandı! LGS 2020 lise taban puanları ve kontenjanları
Nitelikli okul tercihi için LGS baraj puanı kaç? LGS 2020'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor?
LGS 2020 tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden tercih yapılır? LGS 2020 tercih kılavuzu robotu yayınlandı mı?
LGS 2020 sonuçları nereden öğrenilir, hangi siteden ve nasıl bakılır? LGS sonuçları öğrenme ve MEB ekranı ile sonuç sorgulama
LGS taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler 2020: LGS 2020 tercih kılavuzu ile taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu?
YKS sonuçları ne zaman, bu ayın kaçında açıklanacak? YKS 2020 üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı?
Son Dakika Haberi: LGS sonuçları ve tercih kılavuzu yayınlandı! 2020 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi MEB.gov.tr ile LGS sınav sonuçları ve tercih kılavuzu sorgulama
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan nitelikli okullar hangileri? LGS il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri listesi 2020
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Berkan İsmail Kutlu'dan Alanyaspor'a 4 yıllık imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA