TFF 1. Lig'de son haftaya 57 puanla 4. sırada giren Akhisar'ın
teknik direktörü Yılmaz Vural'dan çarpıcı
açıklamalar geldi. A Spor
'da katıldığı programda "Ömrümüz play-off oynamakla geçiyor"
diyen
Vural, A Milli Takım'ın Fatih Terim döneminde
İzlanda'yı Selçuk İnan'ın frikik golüyle 1-0
yenip, Kazakistan'ın da Letonya karşısında
galibiyet almasının ardından EURO 2016'ya
gitmesine gönderme yapıp, "Hafta sonu Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde Erzurum (59) yenilir, Adana Demir de (58) puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin"
ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda Koronavirüs testinin
pozitif çıkması ile ilgili olarak da "Aslında virüs yokmuş. Antikor testinde ortaya çıktı"
dedi.