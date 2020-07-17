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‘Allah bize şansı versin’

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
‘Allah bize Fatih Terim şansı versin’
TFF 1. Lig'de son haftaya 57 puanla 4. sırada giren Akhisar'ın teknik direktörü Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklamalar geldi. A Spor'da katıldığı programda "Ömrümüz play-off oynamakla geçiyor" diyen Vural, A Milli Takım'ın Fatih Terim döneminde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın frikik golüyle 1-0 yenip, Kazakistan'ın da Letonya karşısında galibiyet almasının ardından EURO 2016'ya gitmesine gönderme yapıp, "Hafta sonu Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde Erzurum (59) yenilir, Adana Demir de (58) puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Koronavirüs testinin pozitif çıkması ile ilgili olarak da "Aslında virüs yokmuş. Antikor testinde ortaya çıktı" dedi.

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‘Allah bize Fatih Terim şansı versin’
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