Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

İSTİKRAR ABİDESİ

Tanque'nin hiç sakatlanmaması da kendisini cezbedici kılıyor. Bu sezon sadece bir kez sakatlanan Tanque, iki maç kaçırdı. Kart da görmeyen Tanque, cezalı duruma düşmedi. Galatasaray bu sezon Falcao (22 maç) ve Andone'dan (15 maç) sakatlıkları nedeniyle çok az faydalandı. Tanque ise 34 maça çıktı.