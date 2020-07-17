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aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan 'da gelecek sezon kadro çalışmaları başladı. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda gündem golcü transferi. Cimbom güçlü fiziği ve sert şutları ile Inter'in eski yıldızı Adriano'ya benzeyen Brezilyalı futbolcu için devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 07:46 Son Güncelleme: 17.7.2020 07:52 ABONE OL
Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan 'da gözler gelecek sezona çevrildi.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, takımı baştan aşağıya yenileyecek.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Cimbom, Muslera'nın sakatlığı ve Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından önceliği kaleci ve kanat transferine vermiş durumda olan Cimbom, Terim'in isteği doğrultusunda golcü arayışlarını da sürdüyor.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

TERİM'İN TALEBİYLE İLK TEMAS KURULDU

'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken radara Portekiz Ligi'nden bir golcü takıldı. Geçtiğimiz günlerde acil olarak toparlanan yönetim, scout ekibinin yıl boyunca araştırdığı isimleri masaya yatırarak görüşmelere başladı.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Fotomaç'ın haberine göre; daha önce Portekiz'in Chaves ekibinden Marcao'yu getiren scout ekibi, Paços Ferreira forması giyen Douglas Tanque'yi buldu. Fatih Terim'in talebiyle Galatasaraylı yöneticiler de 26 yaşındaki Brezilyalı golcüyle ilk temasını kurdu.


Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

ŞUTLAR MERMİ GİBİ

30 Haziran 2021'de kontratı bitecek olan Tanque'yi Fatih hocanın çok istediği ve listesinin en üst sıralarında bulunduğu öğrenildi. Bu sezon çıktığı 34 maçta 11 gol, 2 asistle oynayan Tanque'nin tarzı futbolu bırakan eski Interli yıldız Adriano'ya benziyor.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Tanque, ikili mücadelelerde kolay kolay yıkılmıyor. Kafa toplarına hakim olan ve gollerin birçoğunu bu şekilde atan 1.88'lik santrfor, uzaktan şutlarla da rakip kalecileri zorluyor.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

EKSİK YÖNLERİ NELER?

Futbol hayatına Brezilya'da başlayan Tanque'nin en üst düzey oynadığı lig şu anda top koşturduğu Portekiz Ligi. Büyük arenalarda boy göstermeyen 26 yaşındaki futbolcunun tecrübe eksikliği bulunuyor. Ayrıca fizik yapısı nedeniyle kontratak futboluna yatkın değil.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Son vuruşları çok kuvvetli bir futbolcu olan Tanque, tam bir zamanlama makinesi. 26 yaşındaki santrfor, kafa toplarında harika vuruşlar çıkarıyor. Ceza sahası içinde çok iyi pozisyon alan Brezilyalı santrfor, çektiği sert şutlarla rakip kalecilerin korkulu rüyası oluyor.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

İSTİKRAR ABİDESİ

Tanque'nin hiç sakatlanmaması da kendisini cezbedici kılıyor. Bu sezon sadece bir kez sakatlanan Tanque, iki maç kaçırdı. Kart da görmeyen Tanque, cezalı duruma düşmedi. bu sezon Falcao (22 maç) ve Andone'dan (15 maç) sakatlıkları nedeniyle çok az faydalandı. Tanque ise 34 maça çıktı.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

Kulübüyle 30 Haziran 2021'e kadar kontratı bulunan Tanque için çok cüzi bir bonservis bedeli ödenecek.

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu
Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu

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Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu
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