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Son dakika haberi! Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma Schenzhen 'ye transfer oldu

Son dakika haberleri... ekiplerinden 'dan ayrılan Bifouma'nın yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu Ligi ekibi Schenzhen ile sözleşme imzaladı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:08 ABONE OL
Son dakika transfer haberi! Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma Schenzhen FC'ye transfer oldu

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu.

FORMAYI GİYDİ

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu. Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi.

Schenzhen'den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" denildi. Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.


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Son dakika transfer haberi! Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma Schenzhen FC'ye transfer oldu
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