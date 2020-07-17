Üç kıtadan talipleri var

2013'ten beri Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in teknik direktör Arteta ile yaşadığı sorunlardan sonra sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.yıldız futbolcuya şu ana kadarve'nden teklifler geldiği belirtildi.İNGILIZ basını ise Mesut Özil'in transferinde oyuncunun maaşının önemli bir engel olduğunu savundu. İtalya'da birkaç takımın yıldız oyuncuya talip olduğu vurgulanırken Mesut'un'luk yıllık kazancını karşılamanın bu ekipler için zor olduğuna dikkat çekildi. Katar ve ABD Ligi bu yüzden Mesut için daha uygun görünürken özellikle