Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç kıtadan talipleri var

Üç kıtadan talipleri var

ile 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu ile dünyanın dört bir yanından kulüpler ilgileniyor

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Üç kıtadan talipleri var
2013'ten beri Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in teknik direktör Arteta ile yaşadığı sorunlardan sonra sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuya şu ana kadar Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geldiği belirtildi.

MAAŞI BÜYÜK ENGEL OLUŞTURUYOR
İNGILIZ basını ise Mesut Özil'in transferinde oyuncunun maaşının önemli bir engel olduğunu savundu. İtalya'da birkaç takımın yıldız oyuncuya talip olduğu vurgulanırken Mesut'un 20 milyon Euro'luk yıllık kazancını karşılamanın bu ekipler için zor olduğuna dikkat çekildi. Katar ve ABD Ligi bu yüzden Mesut için daha uygun görünürken özellikle David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ön plana çıkıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: NASA'dan burç açıklaması geldi! Güncel burçlar değişti mi? İşte burçların yeni tarihleri...
Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!
Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı
Son dakika haberi: Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Arapça Oku Ve Türkçe Anlamı - Diyanet Meali Ezberle, Önemi, Faziletleri Dinle
İşte Batı'nın Ayasofya samimiyetsizliği: 18 ülkede 329 Türk mimari eserini kiliseye çevirdiler
SON DAKİKA HABERİ! İzmir’de korkutan deprem! Manisa ve Aydın’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
İngiliz bilim insanlarından koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! Covid-19 ölümlerinin nedeni...
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 16 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Felak ve Nas Suresi Okunuşu! Felak ve Nas Suresi Türkçe Anlamı Dinle
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç kıtadan talipleri var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA