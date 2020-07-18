2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı A Spor'da

2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı tüm futbol severler izleyebilsin diye Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da.

2. Lig'den sekiz, 3. Lig'den on iki takım üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar 9 gün boyunca kesintisiz olarak yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…



İşte maç programı

20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

*20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR | canlı

*20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK | canlı

*22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR | canlı

*22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR | canlı



21 TEMMUZ 2020 SALI

20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - ARTVİN HOPASPOR | canlı

22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 1928 BUCASPOR | canlı



22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA | canlı

22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı



24 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR

22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR



Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacak.