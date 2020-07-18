2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı A Spor'da

2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı tüm futbol severler izleyebilsin diye Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da.
2. Lig'den sekiz, 3. Lig'den on iki takım üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar 9 gün boyunca kesintisiz olarak yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…
İşte maç programı
20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ
*20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR | canlı
*20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK | canlı
*22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR | canlı
*22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR | canlı
21 TEMMUZ 2020 SALI
20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - ARTVİN HOPASPOR | canlı
22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 1928 BUCASPOR | canlı
22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA | canlı
22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı
24 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE
20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR
22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR
Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacak.