Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk sorusuna böyle cevap verdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezası sonrası CAS'ta yapılan savunma hakkında bilgi verdi. Ağaoğlu, CAS'tan olumsuz karar çıkması durumunda ise İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceklerini dile getirdi.

Öte yandan deneyimli başkan, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. Futbolun içinde olan herkesin konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor. Biz UEFA ile 2016, 2017 ve 2018 kapsayan bir mutabakat yapmıştık. Orada fazla verilen açıktan dolayı ceza aldık. 5 milyon Euro yerine 55 milyon Euro açık vardı. Biz eksi 50 milyon Euro ile geldik.

Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı. UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık.

Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı. Mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artışına gittik. 12 milyon euro açığımız olduğu gerekçesiyle men edildik.

UEFA, kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor. Ben UEFA'ya şişirilmiş bir bilanço sunmadım. UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sundum. CAS'tan da aleyhimize bir şey çıkarsa İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidebiliriz. Mali, idari ve sportif disiplini bozulmuş bir takım devraldık. Sportif başarının yalnız parayla gelmeyeceğini anlatmaya çalıştık.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...

Ligin tescil edilmesine yönelik bir talebimiz olmadı. Oyuncularımız saha içinde birtakım talihsizlikler yaşadı. Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez. Şu anda takımın patronu Hüseyin Çimşir.

Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcuların piyasa değerleri ortada. Ömür'ün, Parmak'ın, Türkmen'in, Çakır'ın. Kulübü o noktadan bu noktaya getirdik.

Başkan istifa edecek diyorlar, hiç beklemesinler. Sakın ha! Aralık 2021 yılına kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur."

"4 FUTBOLCU İLE ÖN PROTOKOL İMZALADIK"

Trabzonspor önümüzdeki sezona en avantajlı başlayacak kulüp. Şu ana kadar transferde ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var.

YILDIZ İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK MI?

5 oyuncu değişikliği kuralını iyi kullanmak için kaliteli isimler bulacağız. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz.