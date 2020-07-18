Aziz Yıldırım gidince Fenerbahçe sıradan bir takıma döndü

Fenerbahçe'ye unutulmaz Bordeaux zaferini (3-2) yaşatan Macar teknik direktör Kalman Meszöly, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günleri unutamadığını söyledi. 1985-86'da Fenerbahçe'yi çalıştıran Meszöly, Budapeşte'deki evinde düzenlediği doğum günü partisinde Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiğini ifade ederek, "Fenerbahçe'nin son 2 yılda aldığı başarısız sonuçlar beni çok üzdü" dedi. Meszöly, "Başkan Ali Koç çok iyi bir taraftar ama Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe sıradan bir takıma dönüştü. Fenerbahçe taraftarı kulüplerini desteklemeye devam etsin. Çok üzüldüklerini biliyorum. Ancak taraftar iyi günde, kötü günde takımını desteklemek zorunda" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'den önce milli takımı da çalıştıran Meszöly, "Yeni sezonda Fenerbahçe'yi izlemek için İstanbul'a geleceğim" diye konuştu.