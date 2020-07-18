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gidince sıradan bir takıma döndü

1985-86’da sarı-lacivertlileri çalıştıran Kalman Meszöly, ’ın başkanlığı bırakmasından sonra ’nin eski gücünü kaybettiğini söyledi

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Aziz Yıldırım gidince Fenerbahçe sıradan bir takıma döndü
Fenerbahçe'ye unutulmaz Bordeaux zaferini (3-2) yaşatan Macar teknik direktör Kalman Meszöly, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günleri unutamadığını söyledi. 1985-86'da Fenerbahçe'yi çalıştıran Meszöly, Budapeşte'deki evinde düzenlediği doğum günü partisinde Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiğini ifade ederek, "Fenerbahçe'nin son 2 yılda aldığı başarısız sonuçlar beni çok üzdü" dedi. Meszöly, "Başkan Ali Koç çok iyi bir taraftar ama Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe sıradan bir takıma dönüştü. Fenerbahçe taraftarı kulüplerini desteklemeye devam etsin. Çok üzüldüklerini biliyorum. Ancak taraftar iyi günde, kötü günde takımını desteklemek zorunda" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'den önce milli takımı da çalıştıran Meszöly, "Yeni sezonda Fenerbahçe'yi izlemek için İstanbul'a geleceğim" diye konuştu.
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Aziz Yıldırım gidince Fenerbahçe sıradan bir takıma döndü
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