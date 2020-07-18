Beşiktaş'ın istediği yıldız imzayı atıyor!

Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadrosuna katmayı düşündüğü 18'lik yetenek Jasurbek Jaloliddinov'un yeni adresi belli oldu.

Rus basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncuyu kadrolarına katmak için temaslarına başlamıştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın oyuncunun transferi için devreye girdiği ifade edildi. Buna göre Jaloliddinov ile Lokomotiv Moskova 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 350 bin euro yıllık maaş alacak.

Jaloliddinov bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.