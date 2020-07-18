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'ın istediği yıldız imzayı atıyor!

Gelecek sezon için çalışmalarını yürüten 'ın, Özbek ekibi Bunyodkor'da forma giyen 'un peşinde olduğu ancak 18'lik yeteneğin tercihini 'dan yana kullandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 18:30 Son Güncelleme: 18.7.2020 18:31 ABONE OL
Beşiktaş'ın istediği yıldız imzayı atıyor!

Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadrosuna katmayı düşündüğü 18'lik yetenek Jasurbek Jaloliddinov'un yeni adresi belli oldu.

Rus basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncuyu kadrolarına katmak için temaslarına başlamıştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın oyuncunun transferi için devreye girdiği ifade edildi. Buna göre Jaloliddinov ile Lokomotiv Moskova 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 350 bin euro yıllık maaş alacak.

Jaloliddinov bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.

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Beşiktaş'ın istediği yıldız imzayı atıyor!
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