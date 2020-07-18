Bu heyecana yürek dayanmaz!

TFF 1. Lig'deki Süper Lig yarışında artık heyecan dorukta… Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve tarihinde ilk kez Süper Lig bileti alan Hatayspor'un ardından yükselecek ikinci takım da bugün belirlenecek.Mavi-beyazlılar ligde bir iddiası kalmayan ve 44 puanda olan Ümraniye'yi evinde ağırlayacak.Mavi Şimşek, 40 puanlı İstanbulspor'u ağırlayacağı haftada kazanmak zorunda. Adana Demirspor Süper Lig'e direkt yükselebilmek için kazanıp, Erzurumspor'un beraberlik ya da yenilgi almasını bekleyecek.Yeşil-siyahlıların çıkması için önünde Erzurum ve A.Demir var… Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Akhisar kazanıp, iki rakibinin de puan kayıplarını bekleyecek. Akigolar'ın puan eşitliği yaşama ihtimali bulunan Erzurumspor ile oynadığı iki maç dasona ererken Bursa karşısında iseikili averajda geride.Hatay deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, şampiyonu devirip ardından da diğer maçlara bakacak.Direkt çıkma umudu olmayan Karagümrük, kazanıp rakiplerinin durumuna göre sıralamasını bekleyecek.17:30 Adana Demirspor-İstanbulspor17:30 Akhisarspor-Keçiörengücü17:30 BB Erzurumspor-Ümraniyespor17:30 Fatih Karagümrük-Adanaspor17:30 Giresunspor-Altay17:30 Hatayspor-Bursaspor