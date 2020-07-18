Dönüm noktası Galatasaray maçı!

La Liga'da Villarreal'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de büyük sevinç vardı. 34. zafer sonrasında oyuncular, teknik direktör Zinedine Zidane'ı havaya atarak şampiyonluğu kutlarken Fransız teknik adam için en ilginç analiz ise L'Equipe'ten
geldi. Başkan Florentino Perez ile arası bozuk olan ve görevden alınması beklenen Zidane'ın Galatasaray sayesinde göreve devam ettiği ve şampiyonluğa ulaştığı iddia edildi.
Devler Ligi'nde İstanbul'da Aslan'ı 1-0
deviren ardından da evinde 6-0
kazanan Fransız hoca için "Koltuğu tartışılan Zidane için dönüm noktası Galatasaray maçıydı... Zidane, Galatasaraymaçından sonra durumu tersine çevirdi"
diyerek şampiyonluk öyküsünün kritik noktasını açıkladı.
91 KUPAYA ULAŞTI
34 İspanya La Liga
13 Şampiyonlar Ligi
7 Dünya Kulüpler Kupası
4 Avrupa Süper Kupası
2 UEFA Kupası
19 Kral Kupası
11 İspanya Süper Kupası
1 La Liga Kupası
RAMOS REKORLARI ALTÜST ETTİ
Bu sezon takımını sırtlayan isimlerden olan Sergio Ramos, La Liga tarihinin de en çok gol atan savunma oyuncusu durumunda. Bu sezon 10 gol kaydeden 34 yaşındaki stoper, toplamda 69 gole ulaştı. Maçın ardından ise Ramos önce hocası Zidane'a sarıldı...