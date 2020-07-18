Dönüm noktası Galatasaray maçı!

La Liga'da Villarreal'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de büyük sevinç vardı. 34. zafer sonrasında oyuncular, teknik direktör Zinedine Zidane'ı havaya atarak şampiyonluğu kutlarken Fransız teknik adam için en ilginç analiz isegeldi. Başkan Florentino Perez ile arası bozuk olan ve görevden alınması beklenen Zidane'ınDevler Ligi'nde İstanbul'da Aslan'ıdeviren ardından da evindekazanan Fransız hoca içindiyerek şampiyonluk öyküsünün kritik noktasını açıkladı.34 İspanya La Liga13 Şampiyonlar Ligi7 Dünya Kulüpler Kupası4 Avrupa Süper Kupası2 UEFA Kupası19 Kral Kupası11 İspanya Süper Kupası1 La Liga KupasıBu sezon takımını sırtlayan isimlerden olan Sergio Ramos, La Liga tarihinin de en çok gol atan savunma oyuncusu durumunda. Bu sezon 10 gol kaydeden 34 yaşındaki stoper, toplamda 69 gole ulaştı. Maçın ardından ise Ramos önce hocası Zidane'a sarıldı...