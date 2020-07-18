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'na sürpriz öneri!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'de, yeni sportif direktör yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Gözünü 'ye çeviren yıldız futbolcuya, sürpriz bir isim önerildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 08:45 Son Güncelleme: 18.7.2020 08:52 ABONE OL
Emre Belözoğlu'na sürpriz öneri!

Forvet hattına takviye yapmak isteyen 'ye, menajerler 'nın serbest bıraktığı İspanyol santrfor Borja Baston'u önerildi.

Emre Belözoğlu'na sürpriz öneri!

Takvim'de yer alan habere göre 'de futbolun patronu olan 'nun da scout ekibinden Baston için bilgi istediği öğrenildi.

Emre Belözoğlu'na sürpriz öneri!

Bonservisi elinde olan İspanyol oyuncunun 'nin belirlediği şartlar içinde olması durumunda kadroya katılma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Emre Belözoğlu'na sürpriz öneri!

27 yaşında ve 1.86 boyunda olan İsapanyol santrforun güncel piyasa değerinin ise 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

Emre Belözoğlu'na sürpriz öneri!

altyapısında yetişen Baston, dışında Swansea, Alaves ve Real Zaragoza formaları da giymişti.

Emre Belözoğlu'na sürpriz öneri!
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Emre Belözoğlu'na sürpriz öneri!
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