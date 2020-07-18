Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'ye Faslı kaleci! Rakip PSV

'ye Faslı kaleci! Rakip

Altay Bayındır'ı iyi bir teklif gelirse elden çıkarmayı hedefleyen gündemine forması giyen 'yu aldı. Sarı lacivertli takımın transferdeki rakibi ise ekibi .

Giriş Tarihi: 18.7.2020 18:49 Son Güncelleme: 18.7.2020 18:59 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Faslı kaleci! Rakip PSV

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe, kalecisi Altay'ın olası satışını göz önüne alarak transfer listesi hazırlamıştı.

İspanyol basınının De Telegraaf'ı kaynak gösterdiği habere göre sarı lacivertliler, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile ilgileniyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PSV Eindhoven, oyuncunun transferi için resmi teklif yaptı. Buna göre pazarlığa başlayan Girona kulübünün ortalama talebi 3 milyon Euro.

PSV'nin Bono'ya karşı ilgisi kış aylarında başladı. Ocak'ta oyuncu için resmi görüşmelere başlayan PSV, Sevilla'nın elinden alamamıştı. Bu nedenle Hollanda kulübü, oyuncunun Sevilla'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekledi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE
Öte yandan Faslı kalecinin artık İspanya'da forma giymek istemediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de Bono ile yakın temas kurduğu belirtilirken, PSV ile kıran kırana mücadele ettiği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu transferde oldukça etkili olduğu dile getirildi ve Bono'nun her iki takıma da sıcak baktığı aktarıldı.



Bono, bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 6 gol yedi ve çıktığı 9 maçta kalesinde gol görmedi.

Tolga Ciğerci'den transfer sözleri! "Bundesliga veya Premier Lig hayalim var"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'ye Faslı kaleci! Rakip PSV
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA