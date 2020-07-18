Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golleri Muhammet Demir ve Alexandru Maxim'den gelirken, konuk takımın gollerini Mame Thiam kaydetti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 43 yaptı, Kasımpaşa ise 40 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile öne geçti. Sağ kanattan Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Ramazan Köse'ye takıldı. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topu takip eden Muahmmet Demir, rahat bir pozisyonda kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ön direkte Gohou topa dokunamadı. Arka direkte topla buluşan Thiam, müsait bir pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

20. dakikada konuk ekip gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan takımını atağa kaldıran Yusuf Erdoğan, ceza sahasına yakın bir noktadan topu yerden altıpasa gönderdi. Bu noktada rahat bir konumda olan Gohou, uzansa da topa dokunamadı ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan kaleye yaklaşan Yusuf Erdoğan, kaleyi cepheden gören pozisyonda topu ceza sahası yayındaki Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncu, solundaki Thiam'ı topu gönderdi. Sol çaprazda kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Thiam, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. Gaziantep FK'lı oyuncular elle oynama beklentisi ile itirazda bulundu. Hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin köşe vuruşunu işaret etti.



55'inci dakikada maçın hakemi pozisyona itiraz eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya sarı kart gösterdi.



67'inci dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında topla buluşan Thiam, rakibinden sıyrılıp, şutunu çekti. Top direğin hemen yanından auta gitti.



70'inci dakikada Kasılpaşa'nın atağında Hadergjonaj'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Hajradinovic vurduğu topu kaleci Günay topu güçlükle çeldi. Seken topa Haddadi gelişine sert vurdu ancak top üstten auta gitti.



77'inci dakikada Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse'nin topu bıraktığı Meriah'ın büyük hatası sonucu araya girerek topu alan Maxim, kaleciden sıyrılıp topu boş filelere gönderdi: 2-2.



Karlaşmada başka gol olmadı ve maç berabere bitti.