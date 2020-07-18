İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Gelecek sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Laurent Blanc olmuştu. 2016 yılından beri herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli antrenörün kulübeye dönmeye sıcak baktığı belirtilmişti.

İspanyol basınından Mundo Deportivo flaş bir iddiayı gündemine taşıdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Fransız teknik direktör, menajer Jorge Mendes tarafından Barcelona'ya teklif edildi. La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Barça'da teknik direktör Setien'in geleceği tartışma konusu olmuştu. Bu arada Blanc'ın, Fenerbahçe ve bir Birleşik Arap Emirlikleri kulübünden gelen teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

Fransız teknik adamın, Barcelona'da çalışmaya sıcak baktığı ancak Katalan ekibinde 2021 yılında yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle önerilecek bir yıllık sözleşmeyi kabul etmeyeceği kaydedildi.

Laurent Blanc, kariyerinde Fransa Milli Takımı, PSG ve Bordeaux gibi takımları çalıştırmıştı.