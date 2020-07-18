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’ye el attı

'nin eski teknik direktörü, 'nu almak istiyor. İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'yi çalıştıran Cocu, 2021-22'de Premier Lig'e yükselme hedefini gerçekleştirebilmek için genç ve yetenekli futbolcuları listesine aldı

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Phillip Cocu Fenerbahçe’ye el attı
İngiltere Championship takımlarından Derby County'yi çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe'den öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. İngiliz basınında The72'de yer alan habere göre, Derby ile 2021-2022 sezonunda Premier Lig'e çıkmayı hedefleyen Cocu, eski talebesinin transfer edilmesini istedi. Ocak ayında da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunan Derby, olumsuz yanıt almıştı. Haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyebileceği belirtildi. Cocu'nun Ferdi dışında PSV'den Sam Lammers ve Mauro Junior, Eupen'den Menno Koch ve Hull'dan Jordy de Wijs gibi genç oyuncuları da istediği kaydedildi.
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Phillip Cocu Fenerbahçe’ye el attı
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