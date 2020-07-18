Phillip Cocu Fenerbahçe’ye el attı

İngiltere Championship takımlarından Derby County'yi çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe'den öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. İngiliz basınında The72'de yer alan habere göre, Derby ile 2021-2022 sezonunda Premier Lig'e çıkmayı hedefleyen Cocu, eski talebesinin transfer edilmesini istedi.olumsuz yanıt almıştı. Haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun düzenli olarak iayrılmak isteyebileceği belirtildi. Cocu'nun Ferdi dışında PSV'den Sam Lammers ve Mauro Junior, Eupen'den Menno Koch ve Hull'dan Jordy de Wijs gibi genç oyuncuları da istediği kaydedildi.