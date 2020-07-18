Yıldız isim resmen açıkladı! "Trabzonspor'a gitmek istiyorum"

Trabzonspor'un, bordo-mavili formayı giydirmek istediği Guelor Kanga transfere bir kez daha yeşil ışık yaktı. Daha önce Çek basınına konuşan ve "Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa neden olmasın" diyen 29 yaşındaki 10 numara, şimdi de Gabonreview'e Karadeniz devine transfer olmak istediğini açıkladı.