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Yıldız isim resmen açıkladı! "'a gitmek istiyorum"

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilenilen ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız isme bir kez daha kanca attı. Gabonlu yıldız da Trabzonspor'a transfer olmak istediğini resmen duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:05 Son Güncelleme: 18.7.2020 09:10 ABONE OL
Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

'un, bordo-mavili formayı giydirmek istediği Guelor Kanga transfere bir kez daha yeşil ışık yaktı. Daha önce Çek basınına konuşan ve "Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa neden olmasın" diyen 29 yaşındaki 10 numara, şimdi de Gabonreview'e devine olmak istediğini açıkladı.

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

'ın yeni sözleşme teklifini reddeden 1.67 boyundaki yıldız, "Gelişmeler halinde duruma bakacağım. Şu an neler olacağını bilmiyorum ama 'a olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

2018'de 'a 3 milyon euro karşılığında olan Kanga'nın bu sezon sözleşmesi sona eriyor.

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

26 MAÇTA 12 GOL ATTI, 5 ASİST YAPTI

Futbolcunun gelmeye bu kadar istekli olması nedeniyle yönetimi de yeniden harekete geçme kararı aldı. Devre arasında talip olunan ama yüksek bonservis parası nedeniyle gerçekleşmeyen bu için bordo- mavili yöneticilerin birkaç gün içerisinde işi bitirebileceği belirtiliyor.

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Bonservis bedeli ödenmeyecek olması ve Kanga'nın gelmek istemesi bu işin kısa sürede olumlu şekilde bitirilebileceğini gösteriyor.

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Başkan 'nun ekibine, "Kanga ile temas kurun" talimatı verdiği de dile getiriliyor. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

HAYRAN BIRAKMIŞTI

Bordo-mavililer Kanga'yı sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanımıştı. Fırtına, 'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, bir gol, iki asistle oynamıştı.

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

O gün Başkan 'nun da dikkatini çeken 29 yaşındaki yıldız için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşmemişti. (Fotomaç)

Yıldız isim resmen açıkladı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum
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Yıldız isim resmen açıkladı! "Trabzonspor'a gitmek istiyorum"
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