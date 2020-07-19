Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alaves 0-5 Barcelona | MAÇ SONUCU

0-5 | MAÇ SONUCU

'nın 38'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Katalan devi karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 20:38 ABONE OL
Alaves 0-5 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona deplasmanda Alaves'i 5-0 yendi.

Barcelona'nın gollerini Ansu Fati (Dk. 24), Lionel Messi (Dk. 34 ve Dk. 75), Luis Suarez (Dk. 44) ve Nelson Semedo (Dk. 57) attı.

Real Madrid'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligi 2. sırada bitirmesi garanti olan Barcelona, aldığı farklı galibiyetle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kazandı.

Barcelona, sezonu 82 puanla tamamlarken, ligde kalmayı garantileyen Alaves 39 puanda kaldı.

Diğer yandan Alaves maçında iki gol atan Lionel Messi, ilk sırada olduğu gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 25'e çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaves 0-5 Barcelona | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA