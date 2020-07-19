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'ta finalin adı belli oldu! -

'ta İngiltere futbolunun iki devi ile karşı karşıya geldi. Maviler, mücadeleyi 3-1 kazanarak finalde 'yi eleyen 'in rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 22:35 Son Güncelleme: 19.7.2020 22:36 ABONE OL
FA Cup'ta finalin adı belli oldu! Chelsea - Arsenal

İngiltere Federasyon Kupası'nda ikinci finalist Chelsea oldu! Wembley Stadı'nda oynanan yarı finalde Manchester United'ı 3-1 mağlup eden Chelsea, final biletini aldı.

Londra ekibine turu getiren golleri 45+11'de Giroud, 46'da Mason Mount ve 74'te Maguire'den (k.k.) kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısı 85. dakikada Bruno Fernandes'ten (pen.) geldi.

FİNALDE LONDRA DERBİSİ!
İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final maçlarının tamamlanmasının finalin adı belli oldu. Finalde iki Londra ekibi Arsenal ile Chelsea eşleşti.

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FA Cup'ta finalin adı belli oldu! Chelsea - Arsenal
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