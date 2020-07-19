Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Saracchi ile vedaya hazırlanıyor!

Saracchi ile vedaya hazırlanıyor!

'ın devre arasında Leipzig'den kiraladığı beklentilerin uzağında kaldı. Savunma anlamında gösterdiği yetersiz performansla teknik direktör 'in gözüne giremeyen Uruguaylı sol bek ile yolların ayrılması isteniyor. Ancak sarı-kırmızılıların Saracchi ile gelecek yılı da kapsayan bir kontratı var.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 13:02 ABONE OL
Galatasaray Saracchi ile vedaya hazırlanıyor!

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılı takım, performansından memnun kalmadığı Uruguaylı oyuncuyu kulübüne kiralık sözleşmesi sona ermeden göndermek istiyor. Haberde ayrıca, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı sınırlaması kararının da bu hamlede etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan Leipzig'in de Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği belirtilirken oyuncuyu satın alacak bir kulüp bulunması halinde Galatasaray'la olan sözleşmesinin erken bitmesinin mümkün olabileceği kaydedildi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saracchi ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Saracchi ile vedaya hazırlanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA