Galatasaray Saracchi ile vedaya hazırlanıyor!

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılı takım, performansından memnun kalmadığı Uruguaylı oyuncuyu kulübüne kiralık sözleşmesi sona ermeden göndermek istiyor. Haberde ayrıca, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı sınırlaması kararının da bu hamlede etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan Leipzig'in de Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği belirtilirken oyuncuyu satın alacak bir kulüp bulunması halinde Galatasaray'la olan sözleşmesinin erken bitmesinin mümkün olabileceği kaydedildi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saracchi ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.