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'dan flaş ve Kılınç açıklaması! " ile..."

Bu sezon 'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 'da, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Yandaş ve Kılınç transferleri ile ilgili de ipucu verdi. İşte Çalımbay'ın Fenerbahçelileri sevindirecek o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.7.2020 10:58 Son Güncelleme: 19.7.2020 10:59 ABONE OL
Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...

ile prensip anlaşmasına varan ancak corona virüsü salgını sonrası sarı-kırmızılılara transferinde bazı pürüzler oluşan Sivassporlu Yandaş, 'yle prensip anlaşmasına varmıştı.

Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...

'ın hocası , genç futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı.

Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...

Çalımbay, gelecek sezon , ve Kılınç'ın ayrı takımlarda olacağını söyledi ve Emre Kılınç'ın 'a transferi hakkında ipucu verdi.

Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...

Radyospor'un canlı yayın konuğu olan , " Yandaş, ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti. Gelecek sezon , Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...

YABANCI KURALI YORUMU

'nin kademeli olarak sayısını düşüreceğini açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralı hakkında ise Çalımbay, "Bu konuda bizim görüşümüz neden sorulmadı? Fatih Hoca'nın (Terim) daveti ile 'deki arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendirdik. Umarım bu konuda istişarelerimiz devam eder. Tamer Hoca (Tuna) bizi 'ya davet etti. Bunlar Türk futbolu için çok güzel şeyler.

Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...

Yabancı sayısını tartışmak yerine 'nun altyapıya çok büyük bir teşvik vermesi gerekiyor. Bunda da kulüpleri zorunlu tutması gerekiyor. Kulüplerin altyapıya iyi yatırım yapması gerekiyor. Altyapıya eğitimli, çok iyi antrenörlerin getirilmesi gerekiyor" dedi.

Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...

, 'Gelecek sezon 'da kalacak mısınız?' sorusuna ise; "Sivasspor ile yeni sözleşme için henüz bir görüşme yapmadık. İlerleyen günlerde oturup, konuşacağız" cevabını verdi.

Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! Fenerbahçe ile...
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Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! "Fenerbahçe ile..."
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