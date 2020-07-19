Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! "Fenerbahçe ile..."

YABANCI KURALI YORUMU

TFF'nin kademeli olarak sayısını düşüreceğini açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralı hakkında ise Çalımbay, "Bu konuda bizim görüşümüz neden sorulmadı? Fatih Hoca'nın (Terim) daveti ile Süper Lig'deki teknik direktör arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendirdik. Umarım bu konuda istişarelerimiz devam eder. Tamer Hoca (Tuna) bizi Antalya'ya davet etti. Bunlar Türk futbolu için çok güzel şeyler.