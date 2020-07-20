Ankaragücü düştü

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan MKE Ankaragücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve TFF 1. Lig'e düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da buldukları pozisyonlardan faydalanamadı.Makedon forvet, 90+3. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Böylece Antalyaspor puanını 44'e yükseltirken,TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'un küme düşmesinin ardından Süper Lig'de de A.Gücü aynı sona uğradı. Böylece bir günde iki Ankara takımı birden bir alt lige düştü.