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düştü

Sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak için çıktıkları maçta ekibine uzatmalarda yediği golle mağlup oldu ve bitime 1 hafta kala ’e veda etti

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Ankaragücü düştü
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan MKE Ankaragücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve TFF 1. Lig'e düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da buldukları pozisyonlardan faydalanamadı. Mücadelenin son dakikalarında Adis Jahovic sahneye çıktı. Makedon forvet, 90+3. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Böylece Antalyaspor puanını 44'e yükseltirken, 29'la son

Başkent yıkıldı
TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'un küme düşmesinin ardından Süper Lig'de de A.Gücü aynı sona uğradı. Böylece bir günde iki Ankara takımı birden bir alt lige düştü.
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Ankaragücü düştü
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