Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın gündemindeki Nana Ampomah istediği rakamı açıkladı!

'ın gündemindeki Nana Ampomah istediği rakamı açıkladı!

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi devirerek Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Siyah beyazlı takımın transfer listesindeki oyunculardan Nana Ampomah, istediği rakamı açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 16:43 Son Güncelleme: 20.7.2020 16:44 ABONE OL
Beşiktaş'ın gündemindeki Nana Ampomah istediği rakamı açıkladı!

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraşlar verdiği Nana Ampomah konusunda önemli bir haber gündeme geldi.

Buna göre Ganalı yıldızın kendisini transfer etmek istediği takımlara ilettiği yıllık maaş talebi belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre şu anda Ampomah'ı Beşiktaş ve Club Brugge kulüpleri resmi olarak istiyor ve görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan yıldız futbolcu için APOEL takımı da devreye girmiş durumda.

İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle dünya futbol piyasasında önemli bir düşüş yaşanırken, Ampomah'ın da kulüpleri zorlamayacak bir miktarı talep ettiği ifade edildi. Buna göre yıldız kanat oyuncusunun istediği maaş miktarı yıllık 400.000 euro.

BEŞİKTAŞ VE BRUGGE ALAMAZSA...
Öte yandan APOEL'in Ampomah ilgisinin şu an için sadece menajer görüşmeleriyle olduğu, Beşiktaş ve ya Brugge'ün oyuncuya istediği şartları sunmaması halinde iletişime geçileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeni kalecisi açıklandı! Stanislav Kritsyuk

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın gündemindeki Nana Ampomah istediği rakamı açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA